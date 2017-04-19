尿急豬隊友路邊小解 毒品露餡雙雙被逮

2017-04-19 19:24

〔記者許國楨／台中報導〕都有毒品刑案紀錄的趙姓、劉姓年輕人相約開車外出，途中趙男一時興起在車上拉K後卻突然內急，顧不得車子就停在巷弄中央就直接衝到路旁小解，脫序行徑引起巡邏員警注意，警當街攔查聞到車內飄出的K毒臭味逮捕2人，開車劉男頓時傻眼頻怨嘆：真的是豬隊友。

警方指出，19歲趙男前晚由大他1歲的劉姓友人開車搭載外出，途中趙男一時興起在車上直接拉K後卻突然內急，便要求劉男將車子隨意亂停在北區進化路一處巷子中間，直接衝到路旁小解。

此時第二分局育才派出所員警林大維、胡祐愷、陳賢權剛好巡經看到趙男在路邊就地便溺，車子還大喇喇的停在路中導致車輛無法通行，立即上前勸導，趙男回頭看到警察神色緊張，辯稱一時憋不住才會在路旁就地解決。

但警方一靠近自小客就聞到車內飄出陣陣K毒臭味，隨即要求劉男下車接受盤查，果然在車內查獲6小包K他命，同時在劉男外套發現一個K盤，趙男當場坦承毒品及K盤皆為其所有，毒品是日前在網咖向不知名男子購買，都是供自己使用並無販賣意圖。

只是原本圖個方便違停路邊小便，卻意外被逮捕，讓趙男直呼：「有夠衰！」，而劉男因友人尿急害自己也被依法驗尿更是無奈的表示，真的是豬隊友，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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