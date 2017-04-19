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誆稱有靈通天賦 男詐股款判刑9月

2017-04-19  18:49

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓民眾相信詹姓男子誆有靈通天賦，對股票及期貨指數操作經驗豐富，授權操作名下帳戶股票，但詹男根本是騙子，騙走陳233萬餘元；不僅如此，他還涉製造假債權，企圖詐分因銀行法遭起訴、財產被扣的周姓男子財產；由於詹、陳和解，新北地院依詐欺取財等罪，判詹9月徒刑，可上訴。

判決書指出，詹男因參加宗教活動結識陳姓民眾，並宣稱自己有有靈通天賦，對股票及期貨指數操作經驗豐富，獲利豐碩，陳受騙授權詹男代理名下帳戶從事期貨交易事宜，還聽詹建議，以陳的名下帳戶從事股票買賣。

100年8月間，詹男騙稱陳姓民眾福報不夠，須以其母親名下證券帳戶進行投資，績效較為明顯，陳受騙向母親借帳戶後，詹又騙稱已購入鴻海、統一公司股票，要陳先存入173萬餘元，供股票交割使用，否則將違約，卻把款項據為己有。

後來，他又宣稱可合作投資期貨，須將資金放入陳母名下帳戶，福報較大，有助獲利，害陳受騙，把60萬現金存入母親帳戶後，詹男拿走作為個人投資、支出使用。審理時，詹男認罪。

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  • 圖為新北地院法庭大樓。（記者王定傳攝）

    圖為新北地院法庭大樓。（記者王定傳攝）

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