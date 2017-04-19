媽媽嘴命案定讞 咖啡店低調不受訪

2017-04-19 18:49

〔記者王宣晴／新北報導〕犯下八里雙屍命案的謝依涵，最高法院今判決無期徒刑確定，31歲的媽媽嘴咖啡前店長謝依涵在102年殘殺陳進福夫婦，棄屍在距離咖啡店50公尺的沼澤地，媽媽嘴咖啡今照常營業，但呂炳宏及店員低調不願受訪。

據了解，謝依涵遭逮時一度指控老闆呂炳宏涉案，雖在司法調查及謝依涵翻供，證明呂炳宏清白，但目前仍陷民事官司，今日媽媽嘴咖啡聽照常營業，騎車運動的民眾仍登門消費，但呂炳宏及店員低調表示不便受訪，民眾則表示平常運動路過便會停下腳步喝杯咖啡稍作休息，記憶中命案剛發生時媽媽嘴咖啡附近時常有很多人聚集，討論命案內容，但隨著時間經過，大家多是來享用咖啡，很少是因為曾發生命案才來消費。