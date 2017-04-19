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不用錢的最貴 「砲友」反目衰男挨告性侵

2017-04-19  19:31

〔記者謝君臨／台北報導〕29歲陳姓男子去年12月應前女友小如（化名）之邀，前往汽車旅館會面，期間2人發生性關係，事後陳男離去卻被小如控告性侵、傷害，以及毀損其手機；台北地檢署勘驗小如驗傷單，發現其頭頸、陰部均無傷痕，且陳男欲離去時小如還不讓他走，檢方因而認定無從證明陳男違反小如意願，將他不起訴。

檢方調查，陳男與小如曾交往1年8個月，2人分手後仍會見面發生性關係。

小如指控，去年12月4日凌晨3點5分左右，陳男打電話給她，2人相約在北市薇閣汽車旅館106號房內，打算討論複合一事，不料陳男卻趁機強脫其衣物，對其性侵、口交得逞，期間還毆打她的背部、臀部、四肢，她欲打電話求救，陳男竟將她的手機砸毀，之後脫險後憤而提告。

檢察官傳喚陳男出庭，他承認當天有跟小如發生性行為，但否認有違反其意願，辯稱當天凌晨是小如先打給他，問「能不能陪我？」他忙完之後回電，小如跟他約在汽車旅館見面，當天他過去後，2人先聊了幾句，後來彼此很自然地脫掉衣服「開戰」，結束後朋友找他喝酒，小如卻不讓他走。

陳男表示，當時他拒絕留下陪小如後，小如連衣服都沒有穿，就頂住房門不讓他離去，還說：「你走我就要報警說你強姦我！」他聽完之後就更想走了，只好硬把小如拉開開門離去，但小如還是拚命拉扯他的衣服，直到玄關他才耍掉小如，小如雖高聲大喊：「強姦！」，但他並未理會，逕自離去。

檢察官勘驗小如驗傷單，發現其頭臉、頸肩及陰部均無傷痕，倘若小如曾抵抗扭打，怎會無傷？且陳男欲離去時，小如不擔憂再遭侵害，反而欲留置陳男，也與常情不符，再加上全案無錄音、錄影或其他證據，檢察官因而認定陳男遭控強制性交罪嫌不足，事後小如也撤回傷害、毀損告訴。

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  • 男子與前女友性交後挨告性侵，台北地檢署檢察官勘驗後發現與常情不符，認定男子遭控強制性交罪嫌不足。（資料照，記者錢利忠攝）

    男子與前女友性交後挨告性侵，台北地檢署檢察官勘驗後發現與常情不符，認定男子遭控強制性交罪嫌不足。（資料照，記者錢利忠攝）

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