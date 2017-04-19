中國漁船越界捕魚又妨礙公務 重罰340餘萬驅離出境

2017-04-19 19:23

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署海洋巡防總局台中海巡隊今年2月4日進行擴大掃蕩時，於台中港西北22浬處，查扣中國籍漁船「閩獅漁07605號」越界作業，黃姓船長等5人在海巡追捕過程，甚至持瓦斯桶等拒檢，經海巡沒入漁具並帶回調查，重罰340萬元，經確認船方已繳納罰款，今天下午4點，由台中海巡隊派遣PP2037艇，將「閩獅漁07605號」人船全部驅離出境。

台中海巡隊表示，「閩獅漁07605號」越界作業，今年2月遭查扣，黃姓船長等13名漁工被帶回台中港，安置在中巡局的留置室，船上捕獲的2公噸漁獲也立即海拋。

海洋巡防總局並依照兩岸人民關係條例及施行細則開罰，由於該船曾遭台中海巡隊、北部地區機動海巡隊驅離2次在案，海洋巡防總局依噸位級距裁罰基準，加重罰款300萬元；另黃姓船長等5人在海巡追捕過程中企圖以船尾懸放30至40米長繩索及持瓦斯桶等各種方式威脅拒檢，經台中地方法院檢察署裁處每人新台幣9萬1千元罰款，罰款共340多萬元。

經我方確認340萬多元罰款，船公司皆已繳納完畢，在今天（19日）下午4點，由台中海巡隊派遣PP2037艇將「閩獅漁07605號」及13名船員一起驅離出境；至於船上當時被沒入的漁網、漁具等，台中海巡隊表示，將擇日移交台中市海岸資源漁業發展所處理。

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