| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

中國漁船越界捕魚又妨礙公務 重罰340餘萬驅離出境

2017-04-19  19:23

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署海洋巡防總局台中海巡隊今年2月4日進行擴大掃蕩時，於台中港西北22浬處，查扣中國籍漁船「閩獅漁07605號」越界作業，黃姓船長等5人在海巡追捕過程，甚至持瓦斯桶等拒檢，經海巡沒入漁具並帶回調查，重罰340萬元，經確認船方已繳納罰款，今天下午4點，由台中海巡隊派遣PP2037艇，將「閩獅漁07605號」人船全部驅離出境。

台中海巡隊表示，「閩獅漁07605號」越界作業，今年2月遭查扣，黃姓船長等13名漁工被帶回台中港，安置在中巡局的留置室，船上捕獲的2公噸漁獲也立即海拋。

海洋巡防總局並依照兩岸人民關係條例及施行細則開罰，由於該船曾遭台中海巡隊、北部地區機動海巡隊驅離2次在案，海洋巡防總局依噸位級距裁罰基準，加重罰款300萬元；另黃姓船長等5人在海巡追捕過程中企圖以船尾懸放30至40米長繩索及持瓦斯桶等各種方式威脅拒檢，經台中地方法院檢察署裁處每人新台幣9萬1千元罰款，罰款共340多萬元。

經我方確認340萬多元罰款，船公司皆已繳納完畢，在今天（19日）下午4點，由台中海巡隊派遣PP2037艇將「閩獅漁07605號」及13名船員一起驅離出境；至於船上當時被沒入的漁網、漁具等，台中海巡隊表示，將擇日移交台中市海岸資源漁業發展所處理。

相關影音（畫面翻攝）

廣告
  • 「閩獅漁07605號」越界作業及拒檢，遭台灣重340多萬元。（記者歐素美翻攝）

    「閩獅漁07605號」越界作業及拒檢，遭台灣重340多萬元。（記者歐素美翻攝）

  • 「閩獅漁07605號」遭台中海巡隊艦艇驅離出境。（記者歐素美翻攝）

    「閩獅漁07605號」遭台中海巡隊艦艇驅離出境。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國漁船 漁船越界 越界捕撈 閩獅漁07605號
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：中國漁船越界捕魚又妨礙公務 重罰340餘萬驅離出境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.