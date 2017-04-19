謝依涵何時可出獄？桃監：至少還要關23年

2017-04-19 18:57

〔記者林嘉東／綜合報導〕蛇蠍女謝依涵獲判無期徒刑定讞。桃園女子監獄估算他服刑期滿與加計她申請假釋獲准期日，至少還要關23年，出獄時已經55歲。

謝依涵在八里雙屍命案偵查期間，於102年3月7日遭士林地院裁定羈押迄今，已被關了4年又43天。

桃園女子監獄作業科長謝鶴年指出，謝女被羈押4年又43天，可折抵4年又43天刑期。

由於刑法修正案已於94年通過，無期徒刑的假釋門檻提高至25年。謝依函至少要服刑25年才能報假釋，扣掉她已被羈押了4年又43天，還要關20年322天，亦即要服刑至127 年2月期滿。

謝鶴年說，不過，收容人在監所表現再優良，第一次報假釋法務部矯正司通常都不會核准，估計順利的話從申請到核准 2年的期間，謝女至少要關到129年2月才能出獄。

謝依涵今年32歲，若順利報假釋獲准出獄，等她出獄時，已是55歲婦人。