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台灣查扣2億元贓款欲發還 中國不來領

2017-04-19  18:33

〔記者張文川／台北報導〕法務部表示，我國檢方偵辦電信詐欺案，目前已查扣81件、逾2億元屬於中國被害人的贓款，我方依兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議，陸續向中方提出30件司法互助案，欲返還其中1億2200餘萬元贓款，但因兩岸關係急凍，中方公安迄今大多未答覆，或是被害人身分不明，以致贓款還不回去，未來若仍不領回，將繳入我方國庫。

法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明說，依據新修正的刑事訴訟法規定，「應發還的扣押物如受發還人不明，在檢察官公告後一年內，仍無人聲請發還時，即歸屬國庫」，如果中方不願回覆，我方將陸續把這2億餘元贓款繳入國庫充公，法務部呼籲中方儘速與我方協商，定出返贓機制，以便儘速將贓款返還給無辜的被害人。

國兩司統計，自2014年4月首次返還中方贓款，至去年12月我方最近一次完成返還，共返還中方7次贓款，金額共新台幣1817萬餘元；而中方則是返還我方被害人6次、金額共1439萬餘元台幣，但自去年8月以後，就未再還給我方。

高檢署日前清查各地檢署偵辦涉及中國被害人的電信詐欺案的罪贓件數與金額，查出共81案，查扣犯罪所得、被害人的贓款共計新台幣1億9180萬餘元、人民幣80萬餘元，合計逾新台幣2億元。

其中，台中地檢署41件最多，南投地檢8案、新竹地檢7案，查扣到較多贓款金額的案件，有桃園地檢署的5977萬餘元、高雄高分檢4958萬餘元、台中地檢3122萬餘元，光是這3個單位就查扣1億4058萬元，佔總額的73.29%。

蔡秋明說，為了返還贓款，我方陸續向中方請求30件司法互助案，欲返還1億2205萬餘元，但多數案件因被害人身分不詳、或是中方公安尚未回覆，以致自去年12月以來，未再返還贓款給中國當地的被害人，若逾1年公告期限，將陸續繳庫。

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  • 法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明表示，目前兩岸電信詐欺案，查扣的犯罪所得中，有2億元要歸還對岸，但中國公安遲未回覆。（資料照，記者張文川攝）

    法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明表示，目前兩岸電信詐欺案，查扣的犯罪所得中，有2億元要歸還對岸，但中國公安遲未回覆。（資料照，記者張文川攝）

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