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行兇搶奪玉石、藍寶 成功警揪出幕後藏鏡人

2017-04-19  18:02

［記者陳賢義／台東報導］台東縣成功鎮1家藍寶玉石店上月31日遇劫，業者被1名伍姓男持石塊砸擊後腦勺，搶奪上百萬元玉石及藍寶成品，成功警分局循線緝逮並聲押獲准，今又展開拂曉出擊，查獲另名劉姓共犯，起出1批價值百萬元藍寶產礦等贓物。

警方表示，全案由台東地檢署檢察官莊官琇棋指揮執行拘提及搜索，今早揮軍出擊，搜索劉男花蓮縣富里鄉住處，當場查扣日前強盜贓物，包括藍寶原石2塊、寶石飾品21枚及電腦主機，並拘提劉嫌到案，訊後依強盜共犯罪嫌移送東檢偵辦。

成功警分局表示，全案經專案小組鍥而不捨，逮捕幕後主嫌並追回百萬贓物，讓罪犯無所遁形，並繩之以法，打擊犯罪的決心及能力絕不馬虎。

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  • 劉姓共犯到案坦承不諱。（記者陳賢義翻攝）

    劉姓共犯到案坦承不諱。（記者陳賢義翻攝）

  • 成功警拂曉出擊，查獲藍寶原石2塊、寶石飾品21枚等贓物。（記者陳賢義翻攝）

    成功警拂曉出擊，查獲藍寶原石2塊、寶石飾品21枚等贓物。（記者陳賢義翻攝）

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