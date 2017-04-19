法官送謝依涵的這本小說 曾拍成日劇並獲大獎
〔即時新聞／綜合報導〕最高法院下午維持高等法院更二審的見解，認為犯下八里雙屍命案的謝依涵有教化可能，判謝女無期徒刑定讞。二審法官邱仲義曾送謝依涵一本名為《與絕望奮鬥：本村洋的3300個日子》的紀實小說。該本小說也曾在2011年翻拍成上下兩集的日劇《與絕望奮鬥》。
根據《蘋果日報》報導，二審審理時邱仲義曾當庭送給謝一本小說，那是日本作家門田隆將的《與絕望奮鬥：本村洋的3300個日子》，並希望她看完後能「能有所體悟，說出真話。」今日得知最高法院判決，邱忠義表示，「希望她能記得本院開庭時曾給她的忠告」、「將來要思考及計畫如何用盡餘生來贖罪。」
據了解，該書的原型是1994年日本真實發生的「光市母子殺害事件」，一名剛滿18歲的少年闖入民宅殺害女屋主並姦屍，又因11個月大的女嬰吵鬧而將之殺害的重大殺人案，因為少年種種不知悔悟的發言與法院輕判，讓妻女被害的本村洋無法接受，除了成立被害者協會、爭取受害者遺族的權利外，也以個人對抗國家委任的辯護律師團，最後兇手改判死刑，成為日本史上最年輕的死囚。時任職雜誌記者的門田隆將事件寫成紀實小說，並於2010年9月改編成上下兩集電視劇《與絕望奮鬥》。由知名影星江口洋介飾演門田隆將、真島秀和飾演妻女被殺害的本村洋，該劇最後獲選為2010年度日本文化廳藝術祭電視戲劇部門大賞。
小說中，妻女慘遭殺害的主角本村洋曾說「死刑的意義在於，讓一個犯了殺人罪的犯人，誠實的面對自己所犯下的過錯，打從心裡地反省，並決定將自己剩餘的人生用來贖罪，對社會做出有意義的奉獻。」。
謝依涵免死宣判後，網路上也引發了批評聲浪，認為法律沒有保護好人，反而保護壞人，該本小說主角曾表示，「其實法律並不是保護壞人，也不是保護好人，法律保護的就是『人』，只是，有些人你覺得他壞到不值得保護。」
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