| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

90歲阿嬤疑墜溪失蹤 消防人員下水搜尋

2017-04-19  17:34

［記者黃淑莉／雲林報導］91歲郭姓老婦人上週五從新北市，獨自搭計程車回雲林斗南後音訊全無，家人在斗南老家附近尋找多日毫無所獲，報警協尋，警方調閱監視器，發現老婦搭車到仁忠橋即失蹤，懷疑老婦人落水，今天向消防局請求搜尋，斗南消防分隊出動10多名消防、義消人員沿溪搜尋，現仍持續搜尋中。

郭婦的家人表示，母親住在新北市，上週五（14日）早上家人發現她不見於是報警協尋，警方調閱路口監視器，發現老婦獨自搭上計程車，找到計程車司機詢問，才知她竟搭車到斗南火車站，家人再到車站訪查，發現她又搭另一部計程車，到斗南建國派出所後方仁忠橋下車，之後即失蹤，家人已在庄內空屋及附近找尋多日均無所獲，懷疑她掉落橋下崙仔溪。

斗南消防分隊長張竣翔指出，今天下午3點半左右接獲民眾報案，指老婦人疑掉落崙仔溪，出動消防車、救護車及10多位消防、義消人員，有7人搭乘橡皮艇沿溪搜尋，現仍在搜尋中。

郭婦家人說，老婦人身穿咖啡色上衣、深色長褲及黑色拖鞋，右手缺4根手指，若民眾有發現請與建國派出所聯絡（05）5973724。

廣告
  • 91歲老婦人失蹤多日，家人懷疑可能落水，斗南消防分隊在斗南將軍里崙仔溪沿溪搜尋中。（記者黃淑莉攝）

    91歲老婦人失蹤多日，家人懷疑可能落水，斗南消防分隊在斗南將軍里崙仔溪沿溪搜尋中。（記者黃淑莉攝）

  • 因家屬懷疑失蹤多日的91歲老婦人可能落水，斗南消防分隊在斗南將軍里崙仔溪淺水處搜尋。（記者黃淑莉攝）

    因家屬懷疑失蹤多日的91歲老婦人可能落水，斗南消防分隊在斗南將軍里崙仔溪淺水處搜尋。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：90歲阿嬤疑墜溪失蹤 消防人員下水搜尋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.