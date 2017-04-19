90歲阿嬤疑墜溪失蹤 消防人員下水搜尋

2017-04-19 17:34

［記者黃淑莉／雲林報導］91歲郭姓老婦人上週五從新北市，獨自搭計程車回雲林斗南後音訊全無，家人在斗南老家附近尋找多日毫無所獲，報警協尋，警方調閱監視器，發現老婦搭車到仁忠橋即失蹤，懷疑老婦人落水，今天向消防局請求搜尋，斗南消防分隊出動10多名消防、義消人員沿溪搜尋，現仍持續搜尋中。

郭婦的家人表示，母親住在新北市，上週五（14日）早上家人發現她不見於是報警協尋，警方調閱路口監視器，發現老婦獨自搭上計程車，找到計程車司機詢問，才知她竟搭車到斗南火車站，家人再到車站訪查，發現她又搭另一部計程車，到斗南建國派出所後方仁忠橋下車，之後即失蹤，家人已在庄內空屋及附近找尋多日均無所獲，懷疑她掉落橋下崙仔溪。

斗南消防分隊長張竣翔指出，今天下午3點半左右接獲民眾報案，指老婦人疑掉落崙仔溪，出動消防車、救護車及10多位消防、義消人員，有7人搭乘橡皮艇沿溪搜尋，現仍在搜尋中。

郭婦家人說，老婦人身穿咖啡色上衣、深色長褲及黑色拖鞋，右手缺4根手指，若民眾有發現請與建國派出所聯絡（05）5973724。