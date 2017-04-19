「蛇蠍女」判免死 白冰冰越洋喊太扯！
2017-04-19 17:35
〔記者溫于德／台北報導〕對於犯下八里雙屍命案、歷審3度被依強盜殺人罪判死的「蛇蠍女」謝依涵，今天稍早被最高法院認定有教化可能，判無期徒刑定讞；一向採反廢死態度的藝人白冰冰越洋受訪時直呼「太扯」，她也難以想像，若往後殺2個人還不須死成慣例，大家就會更肆無忌憚。
白冰冰之女白曉燕在86年4月14日上學途中，遭陳進興、高天民、林春生3名歹徒綁架並撕票；林和高陸續在與警方駁火過程中身亡，陳則槍決伏法；但白冰冰喪女之痛無法停止，曾面對媒體表示，「廢除死刑是一些人的理想，但這個理想不能踩在人家的血跡行進，這些人因為他們可能生命中沒有碰到痛。」
今天人在中國雲南的白冰冰電訪中表示，若八里雙屍命案讓其他欲行凶但未行凶的兇手感到「殺2個人不會死」成慣例，民眾恐會更肆無忌憚；且遭害遺族還得賺錢納稅，供養兇手到老死，也屬不公平，更不解地問「這是哪門子的公平正義啊？」
白冰冰接著說，法官一絲的憐憫雖給兇手存活的機會，但法官是一個天秤的工作，一旦天秤歪了，即對不起人民，更有負於人民。她最後也要大眾思考，該伏法而未伏法犯的犯人若越來越多，不但造成監獄空間不足的情況，而未來蓋監獄的錢難道就由一般人民負擔？至於蓋在哪？也是問題之一。
至於臉書反廢死聯盟發起人洪振智尚未取得聯繫；廢死聯盟執行長林欣怡則說，希望謝依涵接下來能證明法官的判決沒錯，同時也希望社會能思考，最嚴厲的刑罰真非死刑不可嗎？
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