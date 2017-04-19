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把路邊車輛當提款機 無業男沒錢敲車窗行竊

2017-04-19  17:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名無業的余姓男子只要身上缺錢，就拿著螺絲起子尋找臨停路邊的車輛下手，擊破車窗搜刮財物。13日一名車主到警局報案指出，自己放在車內的筆電、行車紀錄器等財物遭搜刮一空。警方調閱監視器發現余男身影，鎖定他的偷竊行跡，循線逮人，昨日將他緝捕歸案。

被害民眾13日上午到基市警三分局七堵派出所報案，副所長吳文成及警員朱富民立刻調閲監視器，交叉分析比對後，鎖定余姓竊嫌，並發現他都騎著偷來的機車犯案，掌握他的行蹤後，昨日將他緝捕歸案，並起出贓車等贓證物。

警方調查，余男沒有經濟收入，只要缺錢就將路邊停車當成提款機，專挑深夜時段人煙稀少時，以螺絲起子敲破車窗竊取車內財物變賣牟利。訊後依竊盜等罪嫌，將他移送法辦。

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  • 余男打破車窗偷走財物。（記者吳昇儒翻攝）

    余男打破車窗偷走財物。（記者吳昇儒翻攝）

  • 余男帶著警方起出得手的贓物。（記者吳昇儒翻攝）

    余男帶著警方起出得手的贓物。（記者吳昇儒翻攝）

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