把路邊車輛當提款機 無業男沒錢敲車窗行竊

2017-04-19 17:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名無業的余姓男子只要身上缺錢，就拿著螺絲起子尋找臨停路邊的車輛下手，擊破車窗搜刮財物。13日一名車主到警局報案指出，自己放在車內的筆電、行車紀錄器等財物遭搜刮一空。警方調閱監視器發現余男身影，鎖定他的偷竊行跡，循線逮人，昨日將他緝捕歸案。

被害民眾13日上午到基市警三分局七堵派出所報案，副所長吳文成及警員朱富民立刻調閲監視器，交叉分析比對後，鎖定余姓竊嫌，並發現他都騎著偷來的機車犯案，掌握他的行蹤後，昨日將他緝捕歸案，並起出贓車等贓證物。

警方調查，余男沒有經濟收入，只要缺錢就將路邊停車當成提款機，專挑深夜時段人煙稀少時，以螺絲起子敲破車窗竊取車內財物變賣牟利。訊後依竊盜等罪嫌，將他移送法辦。