| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印度喜馬拉雅山區巴士墜河 至少44人死亡 SBL》富邦勇士戰績不佳 主帥顏行書下台一鞠躬
 首頁 > 社會

違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑

2017-04-19  17:09

〔記者王定傳／新北報導〕高姓男子去年把車違規停在新北市土城區中央路4段275巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及，撞到車門倒地遭大貨車輾斃，簡易判決原本依過失致死罪判高5月徒刑，但高事後以590萬與家屬和解，新北地院合議庭改判高緩刑2年。

去年4月14日上午7時許，高男開車沿土城區中央路4段往板橋方向行駛，行至中央路4段275巷口時，卻把車違規停在禁止臨時停車的巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及撞擊車門倒地。

這時，一台大貨車從後方駛來將林女輾過，導致林女左頸、左顱顏及左胸鎖部鈍力傷、顱底骨折合併創傷性血氣胸，致中樞神經性休克不治死亡。

簡易判決原本依過失致死罪，判高男5月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，合議庭認為，高在審理時，與被害者家屬和解，願意賠償590萬，扣除已給付的保險理賠200萬及10萬慰問金，他願意在今年5月20日前，給付剩餘的380萬，因此給予緩刑2年。

廣告
  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.