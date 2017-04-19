違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑

2017-04-19 17:09

〔記者王定傳／新北報導〕高姓男子去年把車違規停在新北市土城區中央路4段275巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及，撞到車門倒地遭大貨車輾斃，簡易判決原本依過失致死罪判高5月徒刑，但高事後以590萬與家屬和解，新北地院合議庭改判高緩刑2年。

去年4月14日上午7時許，高男開車沿土城區中央路4段往板橋方向行駛，行至中央路4段275巷口時，卻把車違規停在禁止臨時停車的巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及撞擊車門倒地。

這時，一台大貨車從後方駛來將林女輾過，導致林女左頸、左顱顏及左胸鎖部鈍力傷、顱底骨折合併創傷性血氣胸，致中樞神經性休克不治死亡。

簡易判決原本依過失致死罪，判高男5月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，合議庭認為，高在審理時，與被害者家屬和解，願意賠償590萬，扣除已給付的保險理賠200萬及10萬慰問金，他願意在今年5月20日前，給付剩餘的380萬，因此給予緩刑2年。