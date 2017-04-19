違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑
2017-04-19 17:09
〔記者王定傳／新北報導〕高姓男子去年把車違規停在新北市土城區中央路4段275巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及，撞到車門倒地遭大貨車輾斃，簡易判決原本依過失致死罪判高5月徒刑，但高事後以590萬與家屬和解，新北地院合議庭改判高緩刑2年。
去年4月14日上午7時許，高男開車沿土城區中央路4段往板橋方向行駛，行至中央路4段275巷口時，卻把車違規停在禁止臨時停車的巷口，又冒然打開車門，害林姓女騎士閃避不及撞擊車門倒地。
這時，一台大貨車從後方駛來將林女輾過，導致林女左頸、左顱顏及左胸鎖部鈍力傷、顱底骨折合併創傷性血氣胸，致中樞神經性休克不治死亡。
簡易判決原本依過失致死罪，判高男5月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，合議庭認為，高在審理時，與被害者家屬和解，願意賠償590萬，扣除已給付的保險理賠200萬及10萬慰問金，他願意在今年5月20日前，給付剩餘的380萬，因此給予緩刑2年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- 工業管線管理國際論壇 今起高雄登場
- 《自由廣場》談輿論影響審判
- 曾是班上倒數、被師罵敗類... 他的勵志文讓鄉民掉淚
- 獨家》最美的校園紅磚牆 砌滿溫柔塗鴉
- 國人速到文博會金錢外交 布吉納法索首參展
- AV女優爽含超夯水果軟糖 嬌嗔口感色色der
- 《自由廣場》《林保華專欄》對朝鮮以戰止戰？
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- 電競納入2022年亞運 台將摘金可拿300萬
- 攝影師遇恐攻 傷童救不完跪地痛哭
- 年改大戰 國民黨拖字訣 民進黨籲理性
- 大聯大 新推出指紋辨識晶片解決方案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT decries barricading of legislature
- 金城武煮泡麵金搞工
- 兩袋合一推「新設計」 北市一年少用2000萬個塑膠袋
- 年改法案審議 詹啟賢：國民黨過去沒做很可惜
- 蕭敬騰凌晨開兩千萬名車買消夜 副駕上女人竟是...
- 王丹／【洛杉磯傳真】我們能不能好好說話？
- 醫病》喘、腫、累 小心「疲球心」
- 「屏東i旅遊」app上線 旅行更簡單
- 30年老屋打造成綠建築 台達歐洲總部獲國際認證
- 反年改群眾放話堵小英 結果總統車隊都過了....
- 「改變心意」想回中國 張向忠今早已離境
- 吃飽後立即散步並不會變瘦！專家：想到外面走走至少得等...
- 年改爭議 工商界：改革是必走之路應加強溝通
- 印度喜馬拉雅山區巴士墜河 至少44人死亡
- 〈美味教室〉soleil太陽派
- 午間大雨急落 反年改抗議人數驟減
- 回一軍出賽 郭嚴文童心大發
- 4億天價交保後 朱國榮企業賣豪宅
- 傳曖昧W姓小鮮肉 陳喬恩不忍了發聲明
- 台東市天后宮大排長龍 免費拿平安麵
- 路易莎+小農 專屬點心誘味蕾
- NBA》快艇三巨頭硬起來 主場打趴爵士
- 貴客駕到 馬刺嗨奪2連勝
- 藍色電影夢》攻殼機動隊：描紅宿命
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：違規停車又開車門害死騎士 賠590萬獲判緩刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分