媽祖遶境少放鞭炮 李應元：跟大甲鎮瀾宮顏董講好了！

2017-04-19 17:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請環保署長李應元報告空氣污染防治策略，據了解，李應元在會中表示，全國政策方向是減燒、集中焚燒金紙。此外，他也跟大甲鎮瀾宮顏董（顏清標）那邊提到，希望未來大甲媽遶境少放鞭炮，顏清標也表示「會交代」。台中市長林佳龍也提出許多台中處理的措施。總統蔡英文也回應，很多傳統習俗、生活態樣的改變，是否可以研發不污染的替代方式，靠科技、想像力跟創意，中央跟地方必須一起合作。

民進黨發言人楊家俍轉述，李應元在中常會的報告指出，全國除了台東、花蓮、宜蘭，約等於國際空汙年標準值，其餘縣市都超過。在地理位置上，台中以南空氣污染最嚴重，在季節上，也是冬季最嚴重，這是由於中國懸浮微粒，藉著北風、東北季風來到台灣。

李應元報告指出，針對固定、移動等污染源，政府會鼓勵汰換，2015年台灣空氣的懸浮微粒為平均22微克/立方公尺，希望在2019要降到18微克/立方公尺。

據了解，李應元在會中也表示，全國政策走向是希望金紙減燒、集中燒。此外，也跟大甲鎮瀾宮董事長顏清標提到，希望大甲媽遶境時可以減少鞭炮燃放。

據轉述，台中市長林佳龍也接著分享他在台中的空污防治經驗，例如他以每家50萬的補助額度，鼓勵工廠把重油鍋爐換成天然氣鍋爐，補助家數沒上限，目前已找了120家廠商辦理，效果相當好，特別是有家廠商，鍋爐經過更換後，空污排放減少竟高達97％懸浮微粒排放。

在溢散的汙染源部分，林佳龍也說，為了減少燒稻草的空汙，他們把稻梗統一收來後燃燒發電，再給地方回饋，市府希望在台中外埔設置厭氧汽化設施，也希望環保署補助，李應元也當場允諾，

林佳龍也建議，環保署除了進行總量管制，也應對個別工廠，有污染的控制，應該要求工廠以盈餘投入污染房放控制，另外，也應透過教育機制，讓防治空污成為全民運動，例如減少餐廳油煙排放、減少進香爆竹。

對於林佳龍的說明，總統蔡英文表示「有行政首長願意花時間、精力處理這些問題，而這些問題不必然會有立即性效果，對政治人物是一個考驗，不過願意做這些事情的政治人物，確實是負責任的政治人物。」

蔡也對黨籍縣市長喊話，「環境問題不是只有中央的問題，也不是只有地方的問題，跟空污作戰是一場團隊戰，中央跟地方必須一起來合作」「畢竟縣市長站在第一線，最了解在地的情況，縣市長如果能夠挑起這個責任的話，將使政策執行更加有穿透力。」