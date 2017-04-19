媽祖遶境少放鞭炮 李應元：跟大甲鎮瀾宮顏董講好了！
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請環保署長李應元報告空氣污染防治策略，據了解，李應元在會中表示，全國政策方向是減燒、集中焚燒金紙。此外，他也跟大甲鎮瀾宮顏董（顏清標）那邊提到，希望未來大甲媽遶境少放鞭炮，顏清標也表示「會交代」。台中市長林佳龍也提出許多台中處理的措施。總統蔡英文也回應，很多傳統習俗、生活態樣的改變，是否可以研發不污染的替代方式，靠科技、想像力跟創意，中央跟地方必須一起合作。
民進黨發言人楊家俍轉述，李應元在中常會的報告指出，全國除了台東、花蓮、宜蘭，約等於國際空汙年標準值，其餘縣市都超過。在地理位置上，台中以南空氣污染最嚴重，在季節上，也是冬季最嚴重，這是由於中國懸浮微粒，藉著北風、東北季風來到台灣。
李應元報告指出，針對固定、移動等污染源，政府會鼓勵汰換，2015年台灣空氣的懸浮微粒為平均22微克/立方公尺，希望在2019要降到18微克/立方公尺。
據了解，李應元在會中也表示，全國政策走向是希望金紙減燒、集中燒。此外，也跟大甲鎮瀾宮董事長顏清標提到，希望大甲媽遶境時可以減少鞭炮燃放。
據轉述，台中市長林佳龍也接著分享他在台中的空污防治經驗，例如他以每家50萬的補助額度，鼓勵工廠把重油鍋爐換成天然氣鍋爐，補助家數沒上限，目前已找了120家廠商辦理，效果相當好，特別是有家廠商，鍋爐經過更換後，空污排放減少竟高達97％懸浮微粒排放。
在溢散的汙染源部分，林佳龍也說，為了減少燒稻草的空汙，他們把稻梗統一收來後燃燒發電，再給地方回饋，市府希望在台中外埔設置厭氧汽化設施，也希望環保署補助，李應元也當場允諾，
林佳龍也建議，環保署除了進行總量管制，也應對個別工廠，有污染的控制，應該要求工廠以盈餘投入污染房放控制，另外，也應透過教育機制，讓防治空污成為全民運動，例如減少餐廳油煙排放、減少進香爆竹。
對於林佳龍的說明，總統蔡英文表示「有行政首長願意花時間、精力處理這些問題，而這些問題不必然會有立即性效果，對政治人物是一個考驗，不過願意做這些事情的政治人物，確實是負責任的政治人物。」
蔡也對黨籍縣市長喊話，「環境問題不是只有中央的問題，也不是只有地方的問題，跟空污作戰是一場團隊戰，中央跟地方必須一起來合作」「畢竟縣市長站在第一線，最了解在地的情況，縣市長如果能夠挑起這個責任的話，將使政策執行更加有穿透力。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- MLB》為何不挑戰無安打比賽？ 陳偉殷說分明
- 照顧漸凍人父親無怨言 小六童被同學笑「窮B」
- 醫病》阿嬤吃完釣魚肉 X光一照腸子有魚鉤
- 斗南破袋查公堆垃圾 將開罰1200
- MLB》同日先發 陳偉殷完全比下達比修有
- 彩繪圍籬 和美街長宿舍拚修復
- MLB》胖卡布開轟慶生 但老虎5：1輸給光芒
- （雲林）同地同廠商 梅林又被堆廢棄物
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- MLB》生涯最長紀錄 陳偉殷7局無安打光榮退場
- Fed副主席費雪：減債恐慌不會重演
- 替代役男打掃鐵砧山風景區 落實保護環境愛地球
- 斗六媽祖遶境 白沙屯三媽贊香
- 扮騎士X因子 洛夫重振威風
- 印度喜馬拉雅山區巴士墜河 至少44人死亡
- 國際專家聯名致信習近平 要求釋放李明哲
- 侯怡君帶盲父病母出遊 無力求救民眾
- 竹北議員、代表 明年選舉可能各增1席
- 半百郭富城喜當爸 嫩妻封口孕事原因曝光
- 桃園抽查預售屋買賣定型化契約 全都不合格
- 彰縣》抗極端氣候 葡萄溫室暴增
- 反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下
- 遭爆曖昧吳亦凡 已婚影后：惡意炒作
- 醫訊》3月瘋媽祖 皮膚科患者增多
- 電競納入2022年亞運 台將摘金可拿300萬
- 仁愛鄉「清境高空觀景步道」 五月啟用
- 「我是縣長不是立委」 張花冠出席公聽會也被擋
- 營造工人墜樓 上銀探視
- 不放任暴力拖延年革！蔡英文：堅持到底
- 巧聖仙師文化祭 將辦大型祭魯儀式
- 如遭圍毆被潑一身濕！ 徐永明狼狽喊「年改要過關」
- MLB》百年罕見！美國大學完成7-2-6三殺美技（影音）
- 雅加達省長選舉最終對決 華裔鍾萬學落後
- 八田與一的頭那兒去了？李承龍預告送「禮」
- 袁艾菲認愛 與車戰肌肉男關係友達以上
- 廖筱君傳收視疲軟遭懲處 三立駁斥：逕行法律程序
- 市場觀望 台幣貶5.6分
- 台東藍晒圖小屋險綠化 理平頭回復原色
- 厚衣服別收！吳德榮：週末下探16度
標題：媽祖遶境少放鞭炮 李應元：跟大甲鎮瀾宮顏董講好了！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email