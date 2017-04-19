屏東市長早上廟裡求平安 下午重判16年

2017-04-19 17:07

〔記者侯承旭／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林亞蒓今天上午還到廟裡上香求平安，下午就遭屏東地院判處16年徒刑，網友留言「貪汙市長」。

今天是媽祖生日，林亞蒓在臉書粉絲團PO了到廟裡上香的照片，描述自己率領屏東市公所主管到媽祖廟上香，祈求屏東市一切平安，屏東越來越好。

不過，屏東地院下午4點宣判，林亞蒓與夫婿藍俊良（原名陳俊良）因涉貪，分別判處16年徒刑、褫奪公權5年。全案還可上訴。

判決前夕，有網友在粉絲團留言「祈求平安順利」。不過，判決結果出爐後，網友陸續到林亞蒓的粉絲團痛批「貪汙市長」。