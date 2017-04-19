謝依涵免死 網友一面倒痛批司法

2017-04-19 17:15

［記者黃捷／台北報導］犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，最高法院今判決無期徒刑確定，引發網上一片譁然，有網友幾乎一面倒痛批司法，有人回應「才殺兩個不會死」，甚至拿北捷隨機殺人案比喻，「鄭捷殺了4個才勉強判死」、「殺不滿四個都安全下莊啦」。

「媽媽嘴」店長謝依涵102年2月下藥迷昏陳進福、張翠萍夫婦後殺害棄屍，再變裝盜領死者財物，高等法院更二審綜合2份鑑定報告，認定謝「矯正、再社會化可能性高，再犯可能性低」，監所相關矯正也使她有正向改變，改判為無期徒刑，最高法院維持見解，謝免死確定。

新聞一出，有網友氣憤表示「恐龍法官」、「鬼島台灣」，也有網友酸「殺1、2個不會判死」、「殺不滿四個都安全下莊」、「人權立國讚讚讚」，有網友則認為「如果終生監禁不得假釋，我就沒意見」。

PTT網友inateriver則說，謝依涵在偵審其間一度詭辯，想拉別人（指呂炳宏）下水，法官居然矯正、社會化的可能性高，若假釋出獄後，謝因不被社會接受，再起犯罪之心，這種風險要給誰承擔？

網友VVizZ則認為，死刑量刑應該是減法不是加法，沒有正當理由殺人就應該死刑，有正常理由才開始從死刑酌減，不然隨便牢裡信個教都可以被鑑定成可教化，太方便了。