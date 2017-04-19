男子突癱坐路上製造假車禍？ 背後真相讓人鼻酸...
2017-04-19 20:22
〔即時新聞／綜合報導〕一名轎車駕駛日前行經嘉義市忠孝路口時，遇到一名男子突然衝過斑馬線，直接跌坐在他的前方，還好該名駕駛當下反應快速，才沒有釀成傷亡。有網友將此影片轉貼至臉書社團《爆料公社》提醒大家要小心該區的「假車禍事件」，但後來經警方調查，該名男子為腦麻患者，因當時無法控制自己的身體才會突然癱坐路中間，並非故意做出危險行為意圖詐財。
有網友將嘉義市忠孝路一則行車紀錄影片po上《爆料公社》，表示畫面中有位男子突然穿越馬路就癱坐在路中央，試圖製造假車禍，要大家小心。
據《爆料公社》一名陳姓社員表示，經警方調閱附近路口監視器後，找到該名突然癱坐在地的47歲洪姓男子，根據鄰居指出，洪男是一名腦麻患者，出生時就因腦部受損導致不能言語、四肢不靈活，事發當天正在分隔島曬太陽，起身離去時因無法控制自己的身體，才會突然癱坐在地，不是故意製造假車禍。
不少網友紛紛留言：「都說是無法控制了，憂鬱、失智的人也要出來曬曬太陽，只能說國家的醫護照顧不完善」、「他身體有障礙，人車沒事就好......」、「我只看到車主反應超快」、「行人走斑馬線有霸王條款，還是開慢一點能閃過很多事」，但也有網友認為：「那時候行人是紅燈吧，這應該才是重點」、「他家人不應該讓生病的人出門，萬一反應不及不是GG又倒楣」。
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