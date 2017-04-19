| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印度喜馬拉雅山區巴士墜河 至少44人死亡 SBL》富邦勇士戰績不佳 主帥顏行書下台一鞠躬
 首頁 > 社會

謝依涵律師李念祖曾拒絕辯護 創最高法院首例

2017-04-19  17:05

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院前年底對謝依涵召開言詞辯論庭時，謝的律師李念祖等人當庭表明拒絕口頭辯護，成為最高法院首度發生律師拒絕辯護事件，李念祖等人的理由是本案可能判謝女死刑，卻沒傳訊謝女出庭，審判長洪佳濱則當庭駁回律師要求。

當時到庭聆聽辯論的被害人陳進福夫婦家屬，認為律師拒絕辯護實為拖延辯論程序，希望趕快判謝依涵死刑，到庭的最高檢察署檢察官陳時提認為，謝依涵連殺兩人，惡性重大，應該判死，法律程序沒問題。

李念祖離庭後強調，他不是拒絕辯護，而是不想在被告未到庭說明案情下，做實質辯護。

法界對李念祖等律師的「訴訟技巧」褒貶不一，有資深司法官認為，律師不替當事人辯護已違反律師法和律師倫理，應懲戒律師，另有檢察官認為李念祖等人的主張，可能成立正當事由，不須受處分：不少法官和檢察官主張，根據刑事訴訟法規定，第三審不須傳被告出庭，如不讓律師出庭辯護才違法。

廣告
  • 最高法院前年底對謝依涵（見圖）召開言詞辯論庭時，謝的律師李念祖等人當庭表明拒絕口頭辯護，成為最高法院首度發生律師拒絕辯護事件。（資料照，記者陳志曲攝）

    最高法院前年底對謝依涵（見圖）召開言詞辯論庭時，謝的律師李念祖等人當庭表明拒絕口頭辯護，成為最高法院首度發生律師拒絕辯護事件。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八里雙屍 媽媽嘴命案 李念祖 謝依涵˙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：謝依涵律師李念祖曾拒絕辯護 創最高法院首例


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.