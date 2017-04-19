謝依涵律師李念祖曾拒絕辯護 創最高法院首例

2017-04-19 17:05

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院前年底對謝依涵召開言詞辯論庭時，謝的律師李念祖等人當庭表明拒絕口頭辯護，成為最高法院首度發生律師拒絕辯護事件，李念祖等人的理由是本案可能判謝女死刑，卻沒傳訊謝女出庭，審判長洪佳濱則當庭駁回律師要求。

當時到庭聆聽辯論的被害人陳進福夫婦家屬，認為律師拒絕辯護實為拖延辯論程序，希望趕快判謝依涵死刑，到庭的最高檢察署檢察官陳時提認為，謝依涵連殺兩人，惡性重大，應該判死，法律程序沒問題。

李念祖離庭後強調，他不是拒絕辯護，而是不想在被告未到庭說明案情下，做實質辯護。

法界對李念祖等律師的「訴訟技巧」褒貶不一，有資深司法官認為，律師不替當事人辯護已違反律師法和律師倫理，應懲戒律師，另有檢察官認為李念祖等人的主張，可能成立正當事由，不須受處分：不少法官和檢察官主張，根據刑事訴訟法規定，第三審不須傳被告出庭，如不讓律師出庭辯護才違法。