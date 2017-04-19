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通緝犯被逮直喊「心好痛」 送醫卻一直揉右胸

2017-04-19  16:38

〔記者余衡／新北報導〕「救命啊！我的心好痛！」39歲陳姓男子因涉嫌毒品案遭到通緝，昨晚遭新北市土城警方逮捕，今天要移送法院前他突然表情痛苦呻吟稱自己「心好痛」，警方見狀通報救護人員將他送醫時，他卻不斷的搓揉自己右胸，與一般人心臟長在左胸迥異。

警方調查，陳男為毒品通緝犯，施打海洛因毒品將近3年，昨晚落網時並無異狀，直至今午才自稱心臟疼痛，懷疑是毒品戒斷後產生的身體不適，但為安全起見仍將他送醫。醫護人員指出，醫學上確實有心臟長在右邊的案例，機率大約萬分一之。

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  • 陳男稱心痛，卻搓揉右胸（記者余衡攝）

    陳男稱心痛，卻搓揉右胸（記者余衡攝）

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