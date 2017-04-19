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謝依涵免死定讞 網友舉鄭金文案開酸

2017-04-19  17:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，雖歷審被3度判死，但今獲最高法院判處無期徒刑定讞，確定逃過死刑。不少網友不滿判決結果，紛紛上網留言開酸，其中更有網友舉同樣為財殺害2人的鄭金文案為例，質疑2案情節相仿，鄭金文卻得遭槍決，「做的事有什麼不一樣？」

新北市男子鄭金文，2004年間開出2張本票向人借款50萬元，事後無力兌還，竟將討債人洪志華、胡棨鈞騙到住處，先開槍射傷洪男左腿，再找人將2人勒斃，並將屍體運到萬里海邊的防風林內，埋進深達160公分的坑洞內，事後被法官判死，死刑定讞後決定捐出腎臟，最後挨上6槍、拖延近1小時才斷氣。

PTT網友eddisontw發文指出，謝依涵為了錢殺害乾爹娘後，把屍體放到紅樹林，還企圖陷害自己同事，結果卻被認定可教化，僅判無期徒刑；反觀鄭金文同樣為錢殺害2人，把屍體埋在防風林，卻得挨上6顆子彈槍決，「死得好冤枉喔！」

不少網友附和指出，謝依涵與鄭金文案做的事情相仿，甚至謝女心機更重、城府更深，卻被認定有悔意，質疑法官量刑標準不一，「法匠到底怎麼認定鄭金文不可教化要死的？」

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  • 謝依涵。（資料照，記者方賓照攝）

    謝依涵。（資料照，記者方賓照攝）

  • 網友舉與謝依涵案情節相仿的鄭金文案，質疑量刑標準不一。（截自台大批踢踢實業坊）

    網友舉與謝依涵案情節相仿的鄭金文案，質疑量刑標準不一。（截自台大批踢踢實業坊）

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