謝依涵免死 被害家屬律師：正義無法彰顯

2017-04-19 16:53

［記者黃捷／台北報導］犯下八里雙屍命案的「蛇蠍女」謝依涵，最高法院今判決無期徒刑確定，死者家屬委任律師魏憶龍得知消息後表示，法律應要彰顯正義，但依現行的司法制度，看來沒有辦法達到此目的，「覺得非常遺憾」，恐怕也會讓社會大眾感到不安，

魏憶龍表示，死者陳進福家屬目前人在國外，時差問題可能聯繫不上，死者張翠萍家屬部分，會問清楚他們綜合的想法，再視情況決定是否出面表示意見，但他們目前確實也都感到遺憾，覺得正義無法彰顯。

謝依涵於曾任「媽媽嘴咖啡店」店長，於102年2月下藥迷昏陳進福、張翠萍夫婦後殺害，運往淡水河畔紅樹林棄屍，再變裝盜領死者財物，高等法院更二審綜合2份鑑定報告，認定謝依涵「矯正、再社會化可能性高，再犯可能性低」，監所相關矯正也使她有正向改變，改判為無期徒刑，最高法院今維持見解，判無期徒刑確定。