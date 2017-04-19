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商圈到處偷飾品、衣服 被逮說「上帝叫我拿的」

2017-04-19  16:25

〔記者邱俊福／台北報導〕1名36歳席姓美容師，昨天傍晚到北市東區商圈逛街，邊逛邊偷飾品、衣物，被店家發現報警逮捕後，她說「上帝叫我拿的」讓承辦的北市警大安分局警方傻眼。

警方調查，昨天下午5時許，席女獨自到北市敦化南路的商圈逛街，先後行竊四家服飾店，共有化妝品、衣服、牛仔褲、項鍊、太陽眼鏡等12件，共價值近2萬元。

結果，當又出現附近商圈時，被店家發現報警，當埸人贓俱獲。

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  • 台北市警大安分局（記者邱俊福攝）

    台北市警大安分局（記者邱俊福攝）

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