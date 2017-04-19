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購毒被騙還被逮 吸毒背包客：很無奈

2017-04-19  16:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子上月中旬透過交友軟體與藥頭相約逢甲商圈購買4小包安毒，返家後打開其中一包吸食發現竟是K他命，陳男驚覺被騙又捨不得丟棄將毒品放在背包內，前天背著背包到大樓訪友時，因左顧右盼形跡可疑引起巡邏警員注意攔查，背包內的毒品當場露餡就逮。

台中市第五分局四平派出所巡佐劉瑞祥及警員林聖峰，前日下午5點多巡經北屯區后庄北路一棟大樓，發現背著背包的30歲陳男站在騎樓左顧右盼行跡可疑，進一步要求出示證件時，陳男竟開始身體顫抖表情不自然，果真在其背包內找到2包安非他命、1包K他命及安非他命吸食器1組。

陳男供稱，日前透過交友軟體向一名年約30歲的男子，相約到逢甲夜市以6千元交易購買3包安非他命，返回住處打開其中一包倒入吸食器內準備吸食，未料用打火機燒烤後竟立刻燒焦，才驚覺藥頭將其中1包安非他命掉包成K他命，被騙了！

至於當天原本是要到該大樓訪友，卻因忘了友人住的樓層且手機打不通才會在騎樓徘徊，沒想到因此引起警方注意被攔查導致毒品露餡﹔訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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  • 陳男購毒被騙又被逮，面露無奈。（記者許國楨翻攝）

    陳男購毒被騙又被逮，面露無奈。（記者許國楨翻攝）

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