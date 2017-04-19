謝依涵案二審法官：希望她「用盡餘生贖罪」

2017-04-19 16:52

〔記者項程鎮／台北報導〕曾承辦謝依涵案的高院法官邱忠義得知謝判處無期確定後表示，謝經歷3次死刑判決，等於鬼門關前走了一趟，希望她能記得當初二審開庭時給她的忠告：「希望藉由司法審判，能尊重生命，將來要思考及計畫如何『用盡餘生』來贖罪。」

邱忠義指出，二審開庭時，曾問她，案發至今已1年半，時間已夠久能思考及計畫，如果有餘生要如何「用盡餘生」來贖罪，請問妳對於今後尊重生命有何計畫？

邱忠義回憶，當時謝依涵說「沒有」現在她判免死定讞，「應該要有計畫了！」