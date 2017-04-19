預防抗議年改活動脫序 北檢群眾事件處理小組待命

2017-04-19 16:45

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天將審查公務人員退休撫卹法草案，抗議年改的軍公教團體聚集立院周遭，「見人就擋」，試圖不讓立委等相關人員進入；總統蔡英文下午主持民進黨中常會時宣誓年改決心，強調脫序行為警方一定嚴辦；為預防抗議活動脫序，台北地檢署已指示群眾突發事件處理小組待命。

北檢的檢肅黑金專組「忠組」及「愛組」，負責輪流處理大型陳抗事件，本月輪到愛組待命，包括主任檢察官林宗志在內，加上該組7名檢察官，共有8人待命。

蔡英文今天向抗爭民眾喊話，盼能保持理性、冷靜，強調非理性的行為，不會得到社會認同，刻意製造衝突，無法阻擋改革的決心。警方調查，今早立委與縣市首長遭推擠，加上66歲蔣姓退役軍人拿鐵鎚砸毀媒體SNG車，共有11起衝突，後續蒐證後將依法究辦。