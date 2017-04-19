脫團想尋政治庇護 張向忠改變心意今早離境

2017-04-19 11:23

〔記者王冠仁／台北報導〕自稱是中國異議人士的張向忠，日前參加旅遊團搭機來台，卻跳機脫團，還對外宣稱想向我政府尋求政治庇護，移民署幹員循線掌握他行蹤，前天晚上循線找到他，將他帶回移民署釐清。

據了解，他在中國入監服刑是因為涉及信用卡詐騙案。移民署昨天與相關單位召開跨部會會議，認為張並非社運人士，且張後來也跟移民署透露想回去的念頭，移民署於是在今天早上安排他搭機返回，他目前已經離開台灣。