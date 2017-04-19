| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
足球》C羅又破紀錄了 歐冠百球第一人 MLB》陳偉殷7局無安打奪勝 馬林魚差點締造隊史紀錄
 首頁 > 社會

脫團想尋政治庇護 張向忠改變心意今早離境

2017-04-19  11:23

〔記者王冠仁／台北報導〕自稱是中國異議人士的張向忠，日前參加旅遊團搭機來台，卻跳機脫團，還對外宣稱想向我政府尋求政治庇護，移民署幹員循線掌握他行蹤，前天晚上循線找到他，將他帶回移民署釐清。

據了解，他在中國入監服刑是因為涉及信用卡詐騙案。移民署昨天與相關單位召開跨部會會議，認為張並非社運人士，且張後來也跟移民署透露想回去的念頭，移民署於是在今天早上安排他搭機返回，他目前已經離開台灣。

廣告
  • 張向忠今已搭上午的飛機，返回中國。（圖擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

    張向忠今已搭上午的飛機，返回中國。（圖擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張向忠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：脫團想尋政治庇護 張向忠改變心意今早離境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.