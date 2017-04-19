逃逸女外勞「愛水」 偷衣服被抓失去自由...

2017-04-19 11:09

〔記者錢利忠／台北報導〕來台工作的女外勞朵媞，工作證到期後，沒有選擇回到家鄉，反而成為居無定所的逃逸外勞；本月初，她逛大賣場時看到喜歡的衣服，「愛水」的她竟起貪念，將4件未結帳的衣服偷走，被店家發現報警而吃上竊盜官司；台北地檢署考量她已認罪，今天依竊盜罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑；她現由移民署收容中。

本月12日早上，朵媞到台北市信義區某大賣場購物時，看到架上女裝的價錢便宜又好看，竟起貪念偷衣服，未料結帳時被店員發現，吃上竊盜罪官司；她應訊時承認偷衣服，因她的工作證已到期，現為逃逸外勞，訊後被移交移民署收容。

檢方比對她的說詞及勘查賣場監視器畫面後，認定她涉嫌竊盜的事證明確，所以將她起訴。