作假帳讓投資人慘賠 智盛董事長與副董二審判刑

2017-04-19 11:11

〔記者項程鎮／台北報導〕曾上櫃的智盛全球公司董事長朱兆杰、副董事長劉秀鳳透過境外帳戶虛構進貨、製作不實財務報告，導致公司損失超過5億元，投資大眾慘賠，高等法院上午依違反證交法等罪，判處劉女7年徒刑、朱男4年2月徒刑，還可上訴。

判決書指出，54歲劉秀鳳在98年吸收合併富景科技，由57歲朱兆杰擔任智盛公司董事長，劉擔任副董，99年補辦公開發行，100年登錄興櫃，公司業績不佳，二人挪用公司資金美化帳面，墊高營收與獲利，製作不實財務報告，還辦理假出貨，嚴重影響投資人判斷。

智盛因本業經營奇差，終因週轉不靈，無法償還銀行聯貸本金，而於102年3月停止興櫃買賣，新竹檢調搜索劉女住處，劉女情急將隨身碟丟出窗外，仍被調查員發現，發現裡面記載詳細犯案情節，二人皆否認犯案。