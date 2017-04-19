餓漢好囂張 闖餐廳搶雞精喝還斥令老闆下跪...

2017-04-19 11:02

〔記者錢利忠／台北報導〕居無定所的林姓男子疑因肚子餓，竟趁餐廳早上正在備料時，持菜刀、長鐵夾入內搶食物，他不僅當著餐廳老闆的面，吞下皮蛋、雞精及黑麥汁，還偷穿老闆放在一旁的西裝褲，並揮舞菜刀吆喝，「我要給你砍死，你給我跪下！」他到案後已被羈押，台北地檢署今依準強盜罪將他起訴。

本月7日早上8點多，已經有1個多月沒回家的林男，疑因肚子餓沒錢吃飯，竟闖入龍山寺附近1間賣豬腳的知名餐廳，當時餐廳還未開門營業，老闆正在廚房中備料，林男隨手拿起廚房內的菜刀及長鐵夾揮舞，吆喝要老闆下跪。

店家見狀趕緊報警處理，林男竟還當著老闆的面，將價值約2千多元的雞精、黑麥汁及皮蛋，通通吞進肚子裡，甚至拿起一旁老闆的西裝褲穿上套量，直到警方獲報趕到後，才將他依現行犯逮捕。

餐廳老闆事後選擇大事化小，不對林男提告；但林男所涉犯的準強盜重罪，屬於非告訴乃論之罪，且他接受檢方訊問時又答非所問，檢方考量他涉犯重罪且居無定所，將他聲押並獲法官裁准；今早則依準強盜罪將他起訴。