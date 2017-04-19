馬伕殺應召站夫婦高院判25年 家屬罵離譜

2017-04-19 10:52

〔記者項程鎮／台北報導〕23歲原住民馬伕武張孝慈與經營應召站的雇主謝仁杰、吳家卉起衝突，酒後將2人勒死，運到阿里山棄屍山谷，事後還縱火燒毀命案現場企圖滅跡，檢方起訴時求處死刑，一審新竹地院判處無期徒刑，上訴後，高等法院今天上午輕判25年，還可上訴。

謝男家屬到庭聆聽宣判後，氣得大罵：「殺了兩個人只判有期徒刑，這樣不會有點離譜！」「以後社會不會更亂嗎？」

判決書指出，23歲武張孝慈與31歲謝仁杰、32歲吳家卉夫婦同住於竹北市縣政九路，102年9月起由謝男、吳女擔任應召集團負責人，武張擔任車伕，每天可領2000元，武張因向謝借錢買車發生債務糾紛，又與吳女的姪女交往，遭吳女反對，致武張對2人心生不滿。

104年6月5日凌晨2點多，3人酒後，武張突生殺意，趁謝醉倒客廳沙發上，吳女在廁所不勝酒力沉睡機會，先後用電腦充電線勒死謝男夫婦，武張再將2具屍體放進謝男車內，載到嘉義縣梅山鄉169縣道13公里處斷崖棄屍，回程買汽油，返回命案現場縱火滅跡，經竹北警分局將武張送刑事局測謊，他才坦承犯案，並帶檢警到棄屍地點找到2具遺骨。