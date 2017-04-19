當街砸車討債 彰警攻堅破竹聯幫豹堂
2017-04-19 10:26
〔記者湯世名／彰化報導〕真是無法無天！彰化縣溪湖鎮員鹿路去年8月驚傳一起當街砸車案，被害人被多名男子攔車後持球棒砸車，還被拖下車強簽150萬元本票，警方據報追查，赫然發現該集團為竹聯幫豹堂成員，經半年多來追查鎖定行蹤，昨天荷槍實彈兵分多路出擊，循線在台中將豹堂堂主陳明峯等11名成員查獲到案，一舉將竹聯幫豹堂瓦解。
警方調查，黃姓男子為朋友作保，不料其友人還不出錢落跑，竹聯幫豹堂堂主陳明峯接受債權人委託，去年8月深夜率領多名幫眾找上黃男，並趁黃男開車行經彰化縣溪湖鎮員鹿路時當街攔車，眾人持球棒砸車，還把黃男拖下車毆打，強逼簽下150萬元本票後放人。
彰化縣刑大偵二隊據報追查之際，台中市警方今年1月也在高鐵烏日站破獲高鐵計程車強行排班的竹聯幫豹堂，查獲多名成員，但陳明峯等人逃逸無蹤。
彰化警方鍥而不捨，查出陳明峯等人藏匿在台中市豐原區等地，昨天清晨6時許出動霹靂小組在內的30多名警力，兵分多路出擊，趁陳明峯熟睡時破門攻入，將他當場查獲到案，其他散居各地的10名成員也被掃蕩到案，警方並起出球棒、熱熔膠等犯案工具，訊後依組織犯罪條例、傷害、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 周刊民調：滿意度超越花媽賴神！ 他成綠營新人氣王
- 尷尬！方媛爸嫁女太激動 對郭富城說「從小聽你歌長大」
- Fed副主席費雪：減債恐慌不會重演
- 台絃陪原民童走音樂路
- 騎士好狂：「連霸只剩14場」
- 國際專家聯名致信習近平 要求釋放李明哲
- 陳彥允上空有夠拚 1個月操出8塊肌
- 非自用住宅房屋稅 竹縣首度調漲
- 沒耐性了 川普要金正恩「乖一點」
- 中職》富邦連3次失誤插曲 鄉長PO爆笑漏網鏡頭（影音）
- 中職》林益全怎麼了？跑壘引發球迷論戰（影音）
- 張雅琴失言酸空中老爺 X度道歉滅火
- 恢復單身3月又婚頭 離婚女星被爆想嫁千億富豪
- 新竹棒球場將拆除重建 林智堅：借鏡日本福岡巨蛋
- 森進一相見歡90歲鐵粉夫妻 「被當兒子疼」超感動
- 年改審查激戰 民進黨早起守住主席台
- 百師入學起跑 第三年師資更多元
- 基隆推菸蒂不落地 將製熄菸袋
- 金城武煮泡麵金搞工
- 外國人藝術工作許可範圍 勞動部分階段放寬
- 費玉清重擊黃牛 6.10加場今中午開賣
- 一路被追打、拉扯 蔡易餘：這些人是退休員還流氓？
- 三太子盃》3年沒交手 盧彥勳明戰宿敵王宇佐
- 前瞻建設 柯P：各縣市抱搶錢心態
- 化痰藥2成分 可能引發過敏
- 醫病》糖尿病引肝膿瘍 老婦心臟泡膿水裡
- 李珮菁泣訴失婚獨扛1700萬債
- 回一軍出賽 郭嚴文童心大發
- 他備戰選議員罵童仲彥毆妻 卻被爆打未婚妻
- 雙北、桃園不發照 玩家轉戰宜蘭
- 中高層水氣通過北部 午後北台灣易有較大雨勢
- 向蕙玲窮慘5年瞞爸媽 每月3萬孝親
- 主播廖筱君傳收視疲軟 遭三立記申誡懲處
- 打擊萬年獨董 金管會訂樂陞條款
- 4億天價交保後 朱國榮企業賣豪宅
- 仁義潭、蘭潭 趁旱清淤
- 政院譴責反年改暴力
- 毆打不同立場立委、媒體 反年改團體：替天行道
- 邱鏡淳直言「顏色不一樣，拿錢很困難」
- 昆凌前助理挨告施暴 女友痛訴「抓頭撞牆骨折 」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：當街砸車討債 彰警攻堅破竹聯幫豹堂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分