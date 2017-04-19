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當街砸車討債 彰警攻堅破竹聯幫豹堂

2017-04-19  10:26

〔記者湯世名／彰化報導〕真是無法無天！彰化縣溪湖鎮員鹿路去年8月驚傳一起當街砸車案，被害人被多名男子攔車後持球棒砸車，還被拖下車強簽150萬元本票，警方據報追查，赫然發現該集團為竹聯幫豹堂成員，經半年多來追查鎖定行蹤，昨天荷槍實彈兵分多路出擊，循線在台中將豹堂堂主陳明峯等11名成員查獲到案，一舉將竹聯幫豹堂瓦解。

警方調查，黃姓男子為朋友作保，不料其友人還不出錢落跑，竹聯幫豹堂堂主陳明峯接受債權人委託，去年8月深夜率領多名幫眾找上黃男，並趁黃男開車行經彰化縣溪湖鎮員鹿路時當街攔車，眾人持球棒砸車，還把黃男拖下車毆打，強逼簽下150萬元本票後放人。

彰化縣刑大偵二隊據報追查之際，台中市警方今年1月也在高鐵烏日站破獲高鐵計程車強行排班的竹聯幫豹堂，查獲多名成員，但陳明峯等人逃逸無蹤。

彰化警方鍥而不捨，查出陳明峯等人藏匿在台中市豐原區等地，昨天清晨6時許出動霹靂小組在內的30多名警力，兵分多路出擊，趁陳明峯熟睡時破門攻入，將他當場查獲到案，其他散居各地的10名成員也被掃蕩到案，警方並起出球棒、熱熔膠等犯案工具，訊後依組織犯罪條例、傷害、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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  • 彰化縣刑警大隊將竹聯幫豹堂堂主陳明峯（左）等人查獲到案。（記者湯世名翻攝）

    彰化縣刑警大隊將竹聯幫豹堂堂主陳明峯（左）等人查獲到案。（記者湯世名翻攝）

  • 霹靂小組幹員荷槍實彈準備破門。（記者湯世名翻攝）

    霹靂小組幹員荷槍實彈準備破門。（記者湯世名翻攝）

  • 霹靂小組幹員破門逮獲熟睡中的竹聯幫豹堂堂主陳明峯。（記者湯世名翻攝）

    霹靂小組幹員破門逮獲熟睡中的竹聯幫豹堂堂主陳明峯。（記者湯世名翻攝）

  • 竹聯幫豹堂成員當街砸車並把被害人拖下車毆打強簽本票。（記者湯世名翻攝）

    竹聯幫豹堂成員當街砸車並把被害人拖下車毆打強簽本票。（記者湯世名翻攝）

  • 警方起出竹聯幫豹堂成員用來砸車的球棒等犯案工具。（記者湯世名翻攝）

    警方起出竹聯幫豹堂成員用來砸車的球棒等犯案工具。（記者湯世名翻攝）

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