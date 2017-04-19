中壢警破汽車解體工廠 專門「偷」吊汽車
2017-04-19 10:19
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局龍興派出所於9日傍晚受理民眾報案自小客車失竊案，經員警調閱監視器後發現為拖吊車所拖吊，進一步沿線追查發現拖吊車常於龍潭區一帶出沒，經派員前往龍潭搜尋，意外破獲專門「偷」吊汽車的汽車解體工廠，查扣失竊汽車3輛。
警方調查發現該拖吊車並通知曾姓駕駛製作筆錄，曾嫌供稱為呂姓男子（39歲）以3000元代價請他拖吊車輛至平鎮區金陵路二段362巷內的汽車修理廠。
經警方多日埋伏、偵查，發現該處疑為「汽車解體工廠」，向桃園地方法院聲請搜索票，於昨天深夜前往搜索，當場查獲修車廠內員工張姓（27歲）、邱姓（23歲）正在拆解車輛，並由鑑識人員當場採證電解引擎發現廠內有多部失竊車輛及引擎，同時查獲修車廠吳姓負責人（35歲）及徐姓（33歲）、黃姓女子（24歲）涉嫌吸食K他命毒品，並查獲多把槍支及子彈，成果豐碩。
警方現場共查扣K他命毒品1包、K菸1支、失竊汽車引擎1個、失竊汽車3輛、手槍4支、彈匣5個、子彈35顆、達姆彈1顆、空彈殼7顆、底火92顆、撞針及彈簧等。
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