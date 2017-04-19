惡房東張淑晶再度告輸房客 確定要吐錢
〔記者溫于德／台北報導〕惡房東張淑晶確定要吐錢啦！張女前年將新北市一套房租給施姓母女，收完5萬3700元的租押金後，竟以「房間漏水、須修繕」為由，要求房客先搬到另間房；但張之後被戳破未積極修繕，亦不退還款項，遭房客訴諸媒體並提告要求返還款項。張在一審時，當庭揚言施女讓媒體入屋拍攝，反要對方賠償違約金與採訪費共26萬餘，自認兩相折抵後，不須還款；但簡易庭當時未採信，仍判被告須還錢。歷經被告上訴後，台北地院維持一審見解，今天上午10時再度判被告敗訴，全案定讞。
46歲張淑晶前年1月與施女簽約，擬定租期是當年2月7日至去年2月6日、為期1年。張當時先收單月租金1萬6000元、2個月押金3萬2000元、電卡1000元、電卡押金500元、鑰匙300元、磁扣2個400元、沙發套押金2500元、垃圾1000元等，共5萬3700元。
怎知施姓母女準備搬進房屋前，卻突被張淑晶通知「房間漏水、等待工人修繕」，讓母女倆先將行李搬到另一間房；但房客之後再度確認修繕情形，張卻不再理會，雙方鬧上法院。
張淑晶在簡易庭開庭時主張不需還錢，甚至反要求施姓母女要賠償違約金6萬4000元、鑰匙不還也須5萬元、原要承租與放行李的2間房共4萬房租、以及帶媒體進入該房採訪也要賠11萬5734元等；但張最後不要求賠錢，宣稱兩相抵銷後不必還款。
台北簡易庭認為，張淑晶答辯無理，扣除房客使用其他房間的3日租金、共1600元後，她仍需吐還5萬2100元，可上訴。
被害施女去年8月獲判勝訴後曾出面表示，對於能否順利拿回租押金並不樂觀，因張淑晶從未覺得自己有錯，均是房客的錯；她也強調，當初被張恐嚇「破壞現場」，才請媒體去拍，但這部分竟被追討11萬多元，很沒道理。
張淑晶被批評之餘主動提起上訴；台北地院歷經審理後維持一審見解，今再度判張敗訴，全案確定。
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