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兄弟酒後幹架濺血 救護員到場竟遭揮拳毆頸

2017-04-19  09:59

〔記者余衡／新北報導〕又傳消防員遭毆！新北市土城消防分隊一名消防員，昨天深夜近11點時支援轄內一棟大樓打架受傷救護勤務，該員到達現場接觸患者蘇姓男子，在電梯內見他手部有撕裂傷且血漬沾染全身，該員詢問傷勢如何造成時，蘇男突然怒斥「問這麼多衝三小啦？」該員回答「這是我們的工作，你在兇什麼？」這時蘇男突然揮拳攻擊該員頸部，該員遭受攻擊後當場暈眩、下巴紅腫，頸部左側還留下抓痕。

據了解，該分隊稍早先接獲同一地點打架受傷救護勤務，到達後發現蘇姓兄弟酒後口角發生肢體衝突，2人身上多處血跡，因此再回報請求派遣第二部救護車，不料支援人力到場卻無故被毆，目前該員已驗傷準備提告，警方依傷害、妨害公務罪受理偵辦中。

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  • 消防員頸部留下抓痕（記者余衡翻攝）

    消防員頸部留下抓痕（記者余衡翻攝）

  • 案發大樓（記者余衡攝）

    案發大樓（記者余衡攝）

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