考警察落榜 改當劫匪？他拿磚頭行搶夜歸女

2017-04-19 09:45

〔記者王捷／台南報導〕羅姓男子有躁鬱症病史，曾經夢想考警察卻落榜，因此一直懷恨在心，開始四處行竊，16日晚間他偷了一面車牌，並在17日凌晨，見陳姓女子獨自在巷內，坐在機車上，羅男徘徊一陣子後，就拿著地上的磚頭對陳女行搶，搶走她的機車後逃逸，警方抽絲剝繭終於掌握羅男身分，18日晚間羅男落網，今日警方宣告破案，將羅男函送地檢署偵辦。

38歲的羅男，15日開始在東區、中西區一帶犯下數起竊案，在東區的3C商場，連兩天偷走兩台筆電，又到中西區超商偷走USB、記憶卡、爽身噴霧等用品，不過由於商店是在盤點後才發現遭竊，因此讓羅男逃出法網。

16日晚間羅男行竊了一面車牌，在街上四處繞，繞道17日凌晨，發現陳姓女子在巷內，在機車上划手機，羅男來回經過陳女也不注意，因此就先將犯案車輛停在一邊，撿起地上的磚頭，並發出怒吼作勢要打人。

陳女看見身高約180體重約80多公斤的羅男持磚衝向她，嚇得立刻逃跑，跑進警衛室裡求助，羅男追了一陣子才掉頭騎走羅女的機車，偷走車內的零錢與陳女的手機，最後將陳女機車棄置路邊，又回到現場自己的犯案車輛。

警方循線找到羅男身分，18日晚間將他逮捕，羅男一被逮進警所，先是請律師到場，接著要求要吃精神疾病的藥物，否則躁鬱症發會想攻擊他人，羅男坦承犯行，並要求向遭竊店家和解，原因是他了解，雖然竊盜是公訴罪，但和解後法官會認為他有悔意會輕判。

警員好奇問他怎麼會明白法律程序？這時羅男才說之前曾經想考過警察，但是數次落榜，疑似導致罹患精神疾病，到3年前30多歲才考上台南的私立大學，因此常常懷恨在心，加上最近病發，才會犯下竊案與強盜案，訊後警方將他依強盜、竊盜罪嫌函送法辦。