萬華民宅暗夜惡火 火場旁發現疑似縱火犯

2017-04-19 09:43

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市成都路一間民宅，今天凌晨4點多發生火警，消防員獲報前往現場灌救，布水線撲滅火勢，同時將3樓內一名男子成功救出。

不過，警方事後在火場附近找到一名葉姓男子（37歲），他的右手臂與背部有灼傷，葉姓男子聲稱是遭人毆傷，但警方查出他有精神疾病，還曾與起火點住戶有過糾紛。警方除將他也送醫治療外，目前正在釐清是否與整起火警有關。