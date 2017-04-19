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釣魚線救援失敗 戒指卡指出動神器解危

花蓮縣有名女子手指被戒指卡住，壽豐消防分隊嘗試用釣魚線縮小腫脹部位取出但失敗。（記者王錦義翻攝）

2017-04-19  09:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕戒指卡在手指拔不下來，網路曾有人嘗試用釣魚線綁住腫脹部位順利取下戒指，但花蓮縣壽豐鄉有名女子戒指卡中指拔不下來，找消防隊求助，消防人員用釣魚線嘗試，但因為腫脹太嚴重失敗，最後還是出動俗稱的「救護神剪」剪斷戒指解除危機。

花蓮縣消防局第二大隊指出，昨天接獲女子報案指出，手指被戒指卡住取不下來，已出現腫脹、疼痛情形，壽豐分隊到達後女子希望能保留戒指，消防人員於是先是冰敷手指，並利用沙拉油等潤滑劑試圖摘除戒指，但因手指腫脹嚴重，之後又以釣魚線纏繞腫脹部位縮小，試圖慢慢幫女子「解套」，但戒指仍卡的相當緊，在一番努力後，由於腫脹情形未見改善，只能請女子同意剪斷戒指解危。消防分隊拿出俗稱救護神剪的多功能工具剪，順利將戒指剪開，再利用尖嘴鉗將其扳開脫困，成功解除危機。

消防員說，這支救護戰術剪在國外是被救護員、特種部隊使用，除基本的剪刀可以快速的剪開傷患衣物，另外有軟金屬戒指切割器，可以切斷戒指；帶子切割器則是可很快速的切斷安全帶；空氣罐扳手可拿來開空氣瓶；尾端還附有窗戶擊破器等。

消防局長林文瑞說，民眾在佩戴戒指等飾品時，因先行量測其尺寸大小，評估後再配戴，應避免戒指太小卡在手指上之情況。如遇戒指卡住，切勿用力拉扯，應先冰敷並抬高患部消腫，之後利用肥皂、奶油等潤滑劑潤滑後再嘗試取下。

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  • 花蓮縣有名女子手指被戒指卡住，壽豐消防分隊使用多功能工具剪剪開戒指後在用鉗子取下。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣有名女子手指被戒指卡住，壽豐消防分隊使用多功能工具剪剪開戒指後在用鉗子取下。（記者王錦義翻攝）

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