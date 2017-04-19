頂新案台中高分院開庭 檢：越南重罰大幸福公司
［記者楊政郡／台中報導］連續兩封來自越南外務廳（代表該國外交部）函覆台中高分院合議庭，說明胡志明市人委會所屬權責機關成立工作小組，對大幸福公司（頂新集團海外採購對象）進行全面檢查，證實該公司「非具備食品衛生安全條件」，該公司承諾今後不再生產經營該等產品，裁處4000萬越盾罰款，約5萬餘新台幣。
頂新劣油案二審的受命法官換人以來，今天是第一次台中高分院首次開庭，而先前向越南當地函詢的文件也陸續收到回函，台中高分檢在最新的論告書中也附上這兩份文件，一件是去年11月胡志明市人委會所屬權責機關成立工作小組，對大幸福公司進行全面檢查，證實該公司「非具備食品衛生安全條件證明而從事生產經營食品」的行為該罰，也就是證明大幸福公司並沒有生產供人食用之設備；而今年1月16日又復函：已對大幸福責任有限公司，以違反「未依規定取得具備食品安全條件證明書而從事食品生產經營」等，處以合計4000萬越盾的罰款（折合新台幣約5萬餘元）。
檢方論告書指出，衛福部食品藥物管理署在105年7月11日FDA食字第1059903804號函也指出，食品業者必須確認所使用的原料符合相關標準後，始得為後續加工；食用油脂的衛生安全，應自源頭管理，非僅以末端產品的「檢驗結果」，來反證該產品係來自合法原料。
主任檢察官李慶義說，在越南已被打入只能供家畜飼料的原料，就不能逆向，僅憑「 精煉」等後續加工就供人食用。衛福部食品藥物管理署已撤銷頂新公司的輸入許可確定。
檢方查到，被告魏應充自95年11月迄101年12月，就頂新公司的進、銷貨，其中有一部分未據實取得憑證及開立發票（涉及逃漏稅已遭彰化地院判3年徒刑），而這些無法開出發票，就是來自地下油行、非法油行等。
頂新公司辯護人強調，二審檢察官庭外說很多，庭內卻毫無陳述，籲請檢察官勿再於法庭外陳述，有什麼話在法庭上說，也是對承審法官的尊重。
辯護人認為，越南外交部胡志明市外務廳兩分函文不具可信度。至於大幸福公司遭裁罰之原因為何，頂新製油公司並不清楚，而行政規則的違反，與油脂本身是否可供人食用，並無關連。另在本案一審時，衛福部就回覆法院，依據當時的法令，並未針對原料加以管制，所有規範都是針對「成品」加以規定。至於逃漏稅案與本案無關，不予回應。
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