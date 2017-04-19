敲打聲太吵露餡 警垂降破門逮到改槍男
2017-04-19 09:16
〔記者羅欣貞／屏東報導〕一名男子涉嫌在屏東縣九如鄉一處民宅改造槍枝，結果因為金屬敲打聲太吵露餡，警方接獲通報前往查訪多日，昨（18日）見時機成熟，向消防隊借破門器，由隔壁民宅頂樓垂降破門而入，查獲男子犯行。
屏東縣里港警分局九如分駐所長邱星澤，日前接獲線報，指九如鄉玉泉村黃金路一處民宅經常傳來鐵製品的敲打聲，相當可疑，經多日明查暗訪，研判屋內應有犯罪情事，於是向屏東地方法院聲請搜索票，所長4月18日率巡佐王景宗、警員黃怡豪、黃柏勳、丁致瑋等人前往搜索。
搜索時因大門深鎖無法進入，員警只好暫時守株待兔，隨後向消防隊商借破門器，由隔壁頂樓垂降破門進入，於2樓房內發現正在熟睡的林姓男子（68年次、有毒品及家暴前科），林嫌看見警方到來滿臉錯愕，員警先於茶几上發現10顆子彈，立即向林嫌宣讀權利後將其上銬逮捕。
警方詢問林嫌是否還有其他違禁品，林嫌矢口否認，但員警發現他神色緊張、眼睛四處張望，雙腳還往茶几下踢東西，原來是將一把改造手槍踢進桌下，仍被員警發現，現場另起獲半成品彈頭4顆、空彈殼2顆、火藥400公克及改造工具一批，宛如一座小型兵工廠。
改造手槍經送鑑識科，初步鑑定具有殺傷力；林嫌坦承改造手槍、子彈、火藥及改造工具等均為其所有，全案今天（19日）依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
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