興大中興湖發現女浮屍 警方追查身分
2017-04-19 08:36
中興大學中興湖今早發現一具女性浮屍，該名女性年約60歲且身上有一卡通，警方正在調查身分。（圖截自中興大學官網）
〔即時新聞／綜合報導〕中興大學校園發現女性浮屍，據《聯合報》報導，中興大學中興湖今早發現一具女性浮屍，台中市警局第3分局警員已趕到現場調查，該名女性年約60歲且身上有一卡通，警方正在調查身分與溺斃原因。
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