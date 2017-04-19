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中國悍妻持刀相向 他嚇到訴離判准

2017-04-19  08:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子娶到中國悍妻，每當他出門找朋友，就遭辱罵「退休就等死！」甚至衝進廚房拿菜刀相向，嚇得陳男訴請離婚，新竹地院法官判准。

陳男說，97年結婚後仍與張女共同居於中國北京，直到103年6月回台居住，返台後夫妻即感情不睦，只要他出門找朋友，妻子即出言辱罵「兒子以後一定不養你，一退休就等死！」等語。

某次他出門返家，妻子詢問去哪，再次發生言語衝突，妻子竟至廚房拿了菜刀作勢傷害他，幸有鄰居出面制止，然妻子竟先到派出所報案，控告他傷害。

去年5月他陪妻子回中國探親，妻子即不願再返台。

法官認為夫妻分隔兩岸期間已近一年，陳男無從透過通訊方法與妻子取得聯繫，而妻子亦未主動聯繫陳男，夫妻隨著分居之期間日長，感情基礎將漸為薄弱，可見雙方主觀上亦無維持婚姻之意欲，難以期待有回復共同生活的機會，若勉予維持婚姻，徒增雙方仇怨，因此判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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  • 娶到中國悍妻的陳男訴請離婚，新竹地院法官判准。圖為新竹地院。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    娶到中國悍妻的陳男訴請離婚，新竹地院法官判准。圖為新竹地院。（資料照，記者蔡彰盛攝）

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