辦公室罵同事「林老師哩」 遭求償64萬

2017-04-19 08:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在資訊科技業上班的徐姓男子，不滿范姓同事在辦公室辱罵他「他媽的」、「你滾開」、「林老師哩」，憤而求償64萬餘元，新竹地院審理認為，范男在較密閉空間內罵人，侵害情節較為輕微，最後判賠5000元。

徐男說，與范男原係資訊公司同事，去年7月范男因細故與他發生口角衝突後，即在辦公室內辱罵：「他媽的」、「你滾開」、「林老師哩」等語，讓他名譽受損。

范男長期以不雅與貶低言詞辱罵他，他也因本事件失去工作並無法繼續學校的企業實習，更導致身心受創，長期失眠影響身心健康，難以進入職場工作，要求賠償1年工作損失32萬4000元、企業實習18學分的損失、往返住家與新竹地檢署及新竹地院交通費用400元及精神慰撫金30萬元，合計求償64萬8000多元。

范男則說因一時情緒激動，不慎為情緒性言語，惟當場見聞者均為同事，對該衝突都認為工作上一般口角，不至於對徐男社會上評價造成減損，未造成徐男名譽權損害。

法官調查，范男辱罵徐男行為，已犯刑法公然侮辱罪，經新竹地院判處罰金3000元。

而范男是在雙方工作處所詆毀徐男名譽，相對於多人聚集之公眾場所，屬較為密閉之空間，而案發時現場僅有1名同事在場，侵害名譽情節顯較為輕微，且范男犯行業經刑事判決有罪確定，對於徐男名譽已有相當程度回復，因此請求精神慰撫金30萬元，尚嫌過高，應以5000元為適當。