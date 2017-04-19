| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》陳偉殷戰水手 鈴木一朗沒先發 能見度不到200公尺！金門縣發布濃霧特報
 首頁 > 社會

辦公室罵同事「林老師哩」 遭求償64萬

2017-04-19  08:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在資訊科技業上班的徐姓男子，不滿范姓同事在辦公室辱罵他「他媽的」、「你滾開」、「林老師哩」，憤而求償64萬餘元，新竹地院審理認為，范男在較密閉空間內罵人，侵害情節較為輕微，最後判賠5000元。

徐男說，與范男原係資訊公司同事，去年7月范男因細故與他發生口角衝突後，即在辦公室內辱罵：「他媽的」、「你滾開」、「林老師哩」等語，讓他名譽受損。

范男長期以不雅與貶低言詞辱罵他，他也因本事件失去工作並無法繼續學校的企業實習，更導致身心受創，長期失眠影響身心健康，難以進入職場工作，要求賠償1年工作損失32萬4000元、企業實習18學分的損失、往返住家與新竹地檢署及新竹地院交通費用400元及精神慰撫金30萬元，合計求償64萬8000多元。

范男則說因一時情緒激動，不慎為情緒性言語，惟當場見聞者均為同事，對該衝突都認為工作上一般口角，不至於對徐男社會上評價造成減損，未造成徐男名譽權損害。

法官調查，范男辱罵徐男行為，已犯刑法公然侮辱罪，經新竹地院判處罰金3000元。

而范男是在雙方工作處所詆毀徐男名譽，相對於多人聚集之公眾場所，屬較為密閉之空間，而案發時現場僅有1名同事在場，侵害名譽情節顯較為輕微，且范男犯行業經刑事判決有罪確定，對於徐男名譽已有相當程度回復，因此請求精神慰撫金30萬元，尚嫌過高，應以5000元為適當。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：辦公室罵同事「林老師哩」 遭求償64萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.