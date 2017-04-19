酒後記得搭小黃 卻把車騎回家GG了...

2017-04-19 08:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市楊姓男子於今天清晨5點酒後搭乘小黃返家，下車後突然想把停放家附近的機車騎放家門口，卻騎到離家不到40公尺處，因不勝酒力撞上溝墩，車倒地，人摔入深3公尺排水溝內，鼓山新濱所獲報趕往救人，並求助消防隊掛梯救人。

所長張豐富等人成功救出楊男（57歲），仍依法對他酒測，酒測值高達0.78，楊男表示沒事不願就醫，警方說其實很有事，當場上銬帶回偵訊，將依公共危險罪嫌送辦。

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