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礁溪武暖平交道男子遭火車撞擊 屍塊四散

2017-04-19  07:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉四城火車站附近武暖平交道，上午6點36分，羅姓男子遭區間車撞擊，屍塊四散已明顯死亡，據了解該男子為臥軌遭撞擊，警方從他身上搜出遺書，疑似是因官司問題而自殺，詳細死因仍待警方釐清。

礁溪鄉四城火車站附近武暖平交道，羅姓男子在平交道柵欄放下時，闖入平交道，趁區間車經過時隨即臥軌遭到撞擊，屍塊血跡四散，該區間車底盤也因撞擊凹陷，由於警方從死者屍上搜出兩封遺書，初步判斷羅男疑似是因官司問題而自殺，詳細情形將與家屬進一步釐清。

台鐵表示，今天上午6點25分4113次（蘇澳開往樹林區間車）進四城站時，在車站西正線南端武暖路平交道約67公里處撞到1人當場死亡，列車已進入站內，不影響東西正線行車，旅客由603次接駁（間隔23分），尖峰時段的班次約延誤4至10分鐘。（08：31更新）

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  • 男子遭撞擊身亡，初步研判的撞擊點。（記者林敬倫攝）

    男子遭撞擊身亡，初步研判的撞擊點。（記者林敬倫攝）

  • 男子遭撞擊現場。（記者林敬倫攝）

    男子遭撞擊現場。（記者林敬倫攝）

  • 羅男疑似因官司問題而臥軌自殺，身上搜出兩封遺書。（記者林敬倫攝）

    羅男疑似因官司問題而臥軌自殺，身上搜出兩封遺書。（記者林敬倫攝）

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