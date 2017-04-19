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反年改圍城夜宿 聲援民眾遭拒馬刺傷
2017-04-19 05:44
〔中央社〕監督年金改革聯盟夜宿並包圍立法院，台北市警局出動約2000人鎮守立院周邊，並架層層拒馬，1名聲援活動的57歲林女今天上午5時許，疑似因未注意，遭拒馬劃傷手掌和腰部。
立法院司法及法制委員會今天排定初審各版本年金改革相關議案，反年改團體18日提前到立法院進行陳抗行動，下午先到監察院遞交陳情書，再轉往包圍、夜宿立院，現場民眾搭起帳篷並自備睡袋、椅子養精蓄銳。
台北市警察局統計至凌晨12時許，現場抗議民眾約616人，包含中山南路250人、青島東路200人、濟南路166人。
警方表示，使用警力數為2000人，輪流調度運用，夜間會讓同仁輪班休息及站崗，並備有休息地點；許多聲援民眾都自備軟墊或是帳篷，直接在立法院周邊席地而睡，目前立法院周邊仍佈滿大批警力，台北市警察局也派出身穿媒體聯絡背心的警員在場協助媒體相關資訊。
台北市警消上午5時許獲報，立法院周邊有民眾受傷，派員到場後發現，1名聲援活動的57歲林姓女子把帳篷放置在拒馬旁，但疑似因未注意，走出帳篷時跌倒，導致手掌遭拒馬刺傷，腰部也有稍微挫傷，經過現場包紮後已無礙。
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