少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品
［記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導］桃園市發生一起離奇的少年墜樓身亡案，甫滿17歲的張姓少年13日晚間7點30分，被發現趴臥在桃園區一處社區後方防火巷水溝，全身多處骨折送醫不治，詭異的是，10分鐘前他曾被6樓女住戶目擊，吊掛在7樓外牆並以腳踢她家廁所窗戶要求進入屋內，案發後警方在少年口袋找到7樓住戶鑰匙，進到屋內竟然搜到2公斤毒品，讓這墜樓案滿是懸疑。
該社區6樓40歲女住戶表示，13日晚上7點20分她在家中浴室洗澡，看到窗戶上突然冒出兩條腿，還不斷用腳踢打窗戶，疑似求她開窗讓他進入，她查看發現是名男子吊掛在7樓外牆，嚇得趕緊將窗戶緊閉並打電話報案說：「有不明男子想侵入我家！」
豈料，10分鐘後48歲吳姓住戶打119報案稱，有男子趴臥在該社區後方防火巷，救護人員趕抵現場，男子下顎及全身多處骨折，已經沒有生命跡象，送到醫院急救後仍宣告不治，警方調查，死者是17歲張姓少年，經指認與女住戶目擊的是同一人。
承租者為現役軍人 檢方訊後遭收押
警方調查，張姓少年並非該棟社區住戶，但口袋裡找到一串鑰匙，其中1把可以開啟7樓住戶大門，持搜索票鑰匙進屋搜到2公斤毒品，循線逮到傅姓承租人到案，傅男是現役軍人，少年墜樓時他人在軍中，傅男供稱，他與少年是朋友關係，他只是讓少年借住幾天，毒品是少年帶進來的，他曾幫忙分裝而已；檢方認為傅男供詞閃爍、交代不清，訊後將他聲押獲准。
少年為何攀附在7樓外牆，屋內又被查到大量毒品，檢警質疑在案發前，少年是否曾遭人逼迫或追蹤才想攀窗逃逸，抑或是有其他原因攀附在外牆，是目前首要釐清的關鍵；少年母親得知兒子身亡消息，質疑兒子死因不單純，希望檢警能協助查明。
警方初步調查，7樓外牆確實有攀爬痕跡，屋內的窗戶有打開，研判少年攀附外牆已有一段時間，疑因體力不支墜落，該棟社區出入有管制，查訪社區警衛當天並無可疑人士進出，已進一步調閱監視器比對，檢方預計20日會同法醫解剖少年遺體釐清死因，並化驗少年體內是否有毒物等反應。
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標題：少年離奇懸外牆後墜樓亡 屋內搜出2公斤毒品
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