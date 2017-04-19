她離婚和「她」同居 愛不減少、子女監護權歸媽
2017-04-19 00:47
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市魏姓男子離婚後發現妻子與「她」同居，竟以前妻和女友同居對子女不利為由，向法院提訟爭取子女監護權，桃園地院法官認為，魏男的前妻與女性友人同居，並不影響她對子女的愛，3名子女也說，跟媽媽在一起比較快樂，裁定監護權歸媽媽。
判決指出，魏男與妻子結婚10多年，兩人育有3名子女，7年前魏男發現妻子行蹤有異，經常深夜不歸、疑有外遇，追查後卻沒發現「小王」，兩人在6年前選擇離婚、各奔東西，3名子女跟著媽媽過活，魏男後來才知前妻與女性友人同居，對象是「她」不是「他」，3名子女也和前妻及女友同住，認為3名子女可能因此無法獲得良好照顧，主張監護權歸他。
魏男前妻則反駁說，前夫因工作關係經常不在國內，把子女交給親友照顧，孩子曾有2天獨處情形，日常生活也沒有獲得照顧，前夫還隱瞞她另外生子，反觀她的女性友人很疼愛孩子，從來沒不當對待子女，3名子女都很適應，大家在一起非常快樂。
法官請社工家庭訪視，3名子女都說跟媽媽在一起很快樂，和母親同居人一起出遊很棒，「很喜歡全家人一起出去玩」，但跟爸爸同住時曾不受照顧，穿著不合身衣物，看起來髒兮兮的。
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