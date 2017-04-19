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疑在家製毒引火勢 男遭火吻緊急送醫

火勢熄滅後警消人員在起火點附近找到疑似毒品的不明粉末。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-19  00:13

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區銘德街1處公寓住宅，18日深夜近11時許驚傳火警，大批警消人員趕到現場，在現場救出52歲周姓男子，經查其全身有2度20%燒燙傷，所幸意識仍算清楚，目前已被送往亞東醫院救治。

警消稍早撲滅火勢時，在客廳沙發發現疑似毒品的不明粉末，懷疑周男疑似是自行製毒不慎引發火勢，燃燒沙發面積1坪大小，詳細起火原因警消已介入調查，警方也待周男的傷勢較穩定後再做進一步偵訊。

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  • 火勢熄滅後警消人員在起火點附近找到疑似毒品的不明粉末。（記者曾健銘翻攝）

    火勢熄滅後警消人員在起火點附近找到疑似毒品的不明粉末。（記者曾健銘翻攝）

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