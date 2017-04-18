宜蘭1轎車倒車直衝進騎樓 3人受傷送醫
2017-04-18 23:58
宜蘭轎車90度倒車暴衝上人行道與騎樓。（記者簡惠茹攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市復興路晚上9點多，一台銀色轎車90度倒車暴衝，從路邊衝上人行道和騎樓，2名大學生站在路旁，只差幾公分就被撞個正著，千鈞一髮。
42歲李女剛把車停在復興路邊，結果車子突然倒車，瞬間90度往左後方彎進人行道上，又往後直衝進騎樓，由於車門尚未關妥，車門也硬生生被騎樓柱子夾毀，李女頭部血腫，背部疼痛，2名大學生被輕微擦撞，一名手痛，一名肩痛，皆送往醫院治療。
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