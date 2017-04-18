司改會議》禁止對弱勢者測謊 原因是...
2017-04-18 23:57
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組第四次會議18日召開，討論「保護弱勢族群在司法中的處境」，與會委員黃致豪特別提出「增加弱勢被害人保護事項，禁止弱勢被害人接受測謊的條例」，他對此解釋，因為弱勢被害人的表達能力已屬弱勢，沒有理由再對他進行測謊。
黃致豪指出，弱勢被害人在溝通與理解上已屬弱勢，如果再對他進行測謊，不管在證據法上，或權益保障而言，都沒有充足理由這樣做。
另名委員林照真則質疑該提案的重要性，是否須單獨列為一案？黃致豪從善如流，把測謊議題改為例式，放在「檢討現行法律對不同類型之司法弱勢保護措施及制度」的後面。
與會20名委員採共識決，通過「依據聯合國核心人權公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約、身心障礙者權利公約、兒童權利公約、消除對婦女一切形式歧視公約、消除對種族一切形式歧視公約等國際人權公約），檢討現行法律對不同類型之司法弱勢保護措施及制度，並編列充足之預算與員額，積極提升司法弱勢者之保護。例如禁止對弱勢被害人或被告實施測謊、確保司法弱勢者充分理解權利告知事項，並檢討司法弱勢者之就審能力及受刑能力等事項。」之決議。
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